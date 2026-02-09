La scia di morte delle valanghe | oltre i drammi la spiegazione

Questa settimana in montagna ha portato una serie di tragedie. undici persone hanno perso la vita in soli sette giorni, dieci di queste a causa di valanghe. La quantità di incidenti ha sorpreso gli esperti e ha riacceso il timore tra chi frequenta le zone alpine. Le autorità stanno cercando di capire cosa abbia scatenato questa escalation di eventi fatali.

Un'ecatombe. Non si possono definire diversamente gli undici morti in montagna in sette giorni, di cui dieci a causa di valanghe. Un bilancio drammatico quello registrato sulle Alpi in una settimana, con tragedie che hanno toccato da vicino anche il nostro territorio e che, secondo il Soccorso.🔗 Leggi su Trentotoday.it

