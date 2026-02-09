La ventiseiesima giornata di Premier League si anima martedì a Londra e Liverpool. Quattro partite in una notte che può cambiare le posizioni in classifica. Squadre pronte a scendere in campo con l’obiettivo di fare punti pesanti, mentre tifosi e appassionati seguono con attenzione ogni movimento. La tensione si taglia con il coltello, e il campionato si prepara a regalare sorprese.

La ventiseiesima giornata di Premier League entra nel vivo martedì 10 febbraio con un poker di sfide che promettono di scuotere le gerarchie del campionato più seguito al mondo. Mentre la lotta per il titolo e la corsa all’Europa si fanno sempre più serrate, il palcoscenico inglese si prepara a una serata di passione, dove la storia dei club e le urgenze di classifica si intrecciano in un blocco di partite ad alta tensione. la schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 10022026 20:30 Chelsea – Leeds United 1 + Over 1,5 10022026 20:30 Tottenham Hotspur – Newcastle United Gol 10022026 20:30 Everton – Bournemouth 1X 10022026 21:15 West Ham United – Manchester United Gol Il martedì londinese si apre allo Stamford Bridge, dove il Chelsea ospita il Leeds United. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - La Schedina | Premier League: notte di fuoco a Londra e Liverpool

Approfondimenti su Premier League

Venerdì sera di calcio europeo con partite decisive tra Serie A e Premier League.

Sabato intenso nella Premier League, con sette partite che potrebbero cambiare le posizioni in classifica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Premier League

Argomenti discussi: Cade l'Aston Villa, il City rallenta la corsa e l'Arsenal (senza giocare) torna a +6; Pronostico Arsenal-Sunderland: analisi, quote e consigli; Arsenal in fuga: +9 sul City che deve giocare a Liverpool. Bene anche Chelsea e United; City, Guardiola ironizza sul mercato: Voglio essere primo, non capisco perché il club non spenda di più.

Schedina Premier League: i pronostici della 37ª giornataLa Premier League sta per volgere al termine, giunti alla 37ª e penultima giornata di campionato. L'Arsenal è un punto avanti al Manchester City, che però ha una partita in meno. Il Liverpool si gioca ... gazzetta.it

Schedina calcio estero: i gol di Arsenal-Chelsea illumineranno il martedì di EFL?Per la nostra schedina calcio estero del 03 febbraio, scegliamo EFL Cup, Coppa di Francia e Championship inglese ... assopoker.com

Lazio, Inter, Premier League e Olimpiadi: le ultimissime x.com

Lazio, Inter, Premier League e Olimpiadi: le ultimissime facebook