Scegliere il regalo giusto per San Valentino non è mai semplice, soprattutto quando si tratta di un profumo. Le fragranze che arrivano subito al cuore fanno la differenza e ci sono alcune che si distinguono. La ricerca può sembrare piena di cliché, ma trovare quello che davvero colpisce non è mai facile, soprattutto se si tiene molto a chi riceve il dono.

Sembra il solito cliché, ma scegliere un profumo da regalare a qualcuno non è mai una cosa semplice, specie se l’occasione è San Valentino e a quel qualcuno si tiene molto. Non è, però, una scelta impossibile, complice un’offerta pressoché infinita e qualche piccolo trucco da tenere a mente, dal puntare sull’ultima versione della fragranza preferita del partner a un genderless da condividere. San Valentino: i profumi golosi per lei. Tra i trend del momento ci sono soprattutto gli accordi gourmand. Sarà che la body positivity è in crisi e che il mondo è tornato a fare attenzione alla linea (negli USA, ad esempio, il mercato del discusso farmaco dimagrante Ozempic è stimato in espansione di oltre 73 milioni di dollari entro il 2030 ), sarà che viviamo un momento storico complesso e che il desiderio di trovare rassicurazioni è forte, certo è che nelle note dolci della profumeria si trova conforto come negli abbracci (e sì, un po’ anche il cibo che ci togliamo). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La scelta per San Valentino non è mai facile, ma ci sono fragranze che arrivano subito al cuore. Ne abbiamo selezionate alcune: pronti a innamorarvi?

Approfondimenti su San Valentino Profumi

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sorpresa di San Valentino a costo zero

Ultime notizie su San Valentino Profumi

Argomenti discussi: Dal borgo del patrono degli innamorati a Dante, a San Valentino anche la scelta è questione di cuore; L’amore passa, la fame no: ristoranti MICHELIN per San Valentino; San Valentino 2026, 10 idee regalo beauty e wellness per coccolarsi; Marie del Carnevale, 48 candidate nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista per la scelta delle 12 reginette VIDEO.

Dal borgo del patrono degli innamorati a Dante, a San Valentino anche la scelta è questione ci cuoreDalle fughe in hotel romantici alle spa dove rallentare, fino alle città oltreconfine e alle esperienze regalo da scegliere senza fretta. Ecco i luoghi per ... repubblica.it

San Valentino, i regali tecnologici perfetti per festeggiare l'amoreLa scelta del dono per sorprendere la persona che amiamo non è quasi mai semplice. Per questo motivo abbiamo selezionato per voi qualche idea per arrivare preparati al 14 febbraio???? ... msn.com

Sabato 14, San Valentino, ritorna per un evento "GHOST - FANTASMA" di Jerry Zucker Splendidi scatti in bianco e nero dal set di Ghost. Questo San Valentino, rivivi quell'emozione al cinema. Le prevendite sono disponibili su www.araceli.it/cinema Esorbitant facebook