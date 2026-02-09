La Sardegna si sveglia sotto un cielo grigio e con pioggia che si intensifica in alcune zone dell’isola. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà durante tutta la giornata, in particolare nelle aree occidentali. Le strade sono bagnate e alcuni pendii hanno già visto qualche allerta, mentre le autorità invitano alla prudenza per chi deve spostarsi.

La Sardegna si prepara ad affrontare una giornata di maltempo con cielo nuvoloso e precipitazioni sparse, soprattutto nelle zone occidentali dell’isola. L’allerta meteo, diramata dall’agenzia Arpas Sardegna, prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche con mari molto mossi o agitati lungo la costa occidentale. Le temperature minime resteranno stabili o in lieve calo, mentre le massime sono in aumento. Secondo le previsioni dell’agenzia Arpas Sardegna, la giornata di oggi, 9 febbraio 2026, sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso su tutta la regione. Non sono escluse isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli deboli, ma più consistenti sulle aree occidentali della Sardegna.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sardegna Maltempo

Il maltempo si avvicina alla Bergamasca, con il cielo coperto ma senza piogge.

Le intense precipitazioni e i forti venti che hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia dal 19 gennaio hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, con circa 1.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Maltempo in Sardegna, mareggiata a Cala Gonone: l'acqua arriva fino in paese

Ultime notizie su Sardegna Maltempo

Argomenti discussi: Carnevale 2026: la Sardegna si mette in mostra; I grandi eventi sportivi trascinano l'economia in Sardegna; La regina dei filindeu vista a MasterChef che fa la pasta più rara della Sardegna tutta a mano: ecco chi è; La Sardegna si mobilita contro Nordio: Vuole trasformare l’isola in un carcere.

Maltempo in Sardegna: in arrivo pioggia e mareggiate con onde fino a 5 metriLa Sardegna si prepara a un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge e mareggiate che interesseranno soprattutto le coste occidentali e meridionali. A partire dalle prime ore di doman ... vistanet.it

La Sardegna si mobilita contro Nordio: Vuole trasformare l’isola in un carcereLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola La Sardegna si mobilita contro Nordio: Vuole trasformare l’isola in un carcere pubblicato il 7 Febbraio 2026 a firma di Mauro Lissia ... ilfattoquotidiano.it

Olbia si prepara a vivere una giornata destinata a lasciare il segno nel panorama sportivo isolano. Il 1° marzo 2026 la città gallurese sarà traguardo finale dell’ultima e più attesa tappa del Giro di Sardegna, la Nuoro–Olbia di 183,6 chilometri, un percorso impe facebook