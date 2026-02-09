La Roma sprinta in zona Champions | primi due guizzi all' Olimpico di Malen Cagliari ko

La Roma batte 2-0 il Cagliari all’Olimpico e mette il turbo in zona Champions. Malen apre le marcature al 25’ del primo tempo e raddoppia al 20’ della ripresa, portando i giallorossi a tre punti dalla zona europea. La squadra di Mourinho gioca con determinazione e conquista punti importanti, mentre il Cagliari non riesce a reagire e lascia l’Olimpico a mani vuote.

Roma-Cagliari 2-0 Marcatori: 25' pt e 20' st Malen Roma (3-4-3): Svilar 6; Mancini 7, Ndicka 6.5, Ghilardi 6; Celik 6.5, Pisilli 7, Cristante 6.5 (39' st El Aynaoui sv), Wesley 6; Soulè 6 (39' st Venturino sv), Malen 8 (39' st Arena sv), Pellegrini 6 (12' st Zaragoza 6.5). In panchina: Zelezny, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski. Allenatore: Gasperini 6.5. Cagliari (4-3-3): Caprile 5.5; Ze Pedro 5.5 (42' st Zappa sv), Dossena 5, Rodriguez 6, Obert 5.5; Adopo 6, Gaetano 5.5 (42' st Trepy sv), Mazzitelli 5.5 (14' st Sulemana 6); Palestra 6, Kilicsoy 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Roma sprinta in zona Champions: primi due guizzi all'Olimpico di Malen, Cagliari ko Approfondimenti su Roma Cagliari Roma-Cagliari 2-0, doppietta di Malen all’Olimpico La Roma batte il Cagliari 2-0 all’Olimpico nel posticipo di lunedì sera. Roma-Cagliari 2-0, rossoblu ko con una doppietta di Malen La Roma torna alla vittoria dopo la sconfitta di Udine. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Roma Cagliari Argomenti discussi: La Roma trova l’esterno: Zaragoza a un passo, trattativa con il Bayern; Gasp ridisegna la Roma sullo sprint di Zaragoza; Gasp ridisegna la Roma sullo sprint di Zaragoza: subito titolare col Cagliari; Porsche Sprint Challenge Southern Europe 2026 | Estoril in Diretta Streaming | DAZN IT. La Roma sprinta in zona Champions: primi due guizzi all'Olimpico di Malen, Cagliari koRoma-Cagliari 2-0 Marcatori: 25' pt e 20' st Malen Roma (3-4-3): Svilar 6; Mancini 7, Ndicka 6.5, Ghilardi 6; Celik 6.5, Pisilli 7, Cristante 6.5 (39' st El ... gazzettadelsud.it La Roma trova l’esterno: Zaragoza a un passo. Trattativa con il BayernLa Roma trova l’esterno: Zaragoza a un passo. Trattativa con il Bayern - La Repubblica - L’ala buona nella botte piccola. La Roma sprinta per Bryan Zaragoza, lo spagnolo tutto pepe di... - Marione.net ... marione.net La Roma sprinta in zona Champions: primi due guizzi all'Olimpico di Malen, Cagliari ko https://gazzettadelsud.it/p=2169100 facebook Ecco Bryan: #Gasperini ridisegna l' #ASRoma sullo sprint di #Zaragoza x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.