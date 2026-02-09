La Ristopro Fabriano cade per la terza volta consecutiva Contro Chiusi gara combattuta ma il finale è degli ospiti

La Ristopro Fabriano perde anche la terza partita di fila, questa volta contro San Giobbe Chiusi. La gara è stata combattuta dall’inizio alla fine, ma nel finale sono stati gli ospiti a portare a casa la vittoria. Fabriano ha tentato di reagire, ma non è bastato: i punti di Abega e Vavoli non sono stati sufficienti per evitare la sconfitta. La squadra di casa resta a zero vittorie in questa serie e ora deve cercare di reagire subito.

RISTOPRO FABRIANO 70 SAN GIOBBE CHIUSI 77 RISTOPRO FABRIANO: Romondia 9, Beyrne, Dri 4, Šilke-Žunda 2, Wojciechowksi 11, Abega 25, Beltrami 2, Vavoli 13, Ponziani 4, Redini, Marani, Staffaroni. All. Nunzi SAN GIOBBE CHIUSI: Balducci, Natale, Bertocco 7, Molinaro, Lorenzetti 11, Condotto 5, Gravaghi 18, Raffaeli 7, Moreno, Minoli 7, Petrucci 6, Rasio 16. All. Zanco Arbitri: Guarino di Campobasso, Di Gennaro e Servillo di Roma Parziali: 26-26; 16-22; 14-14; 1415 (70-77) Note: Tiri liberi: Fabriano: 2426; Chiusi: 2022; Tiri da 2: 1735; 1539; Tiri da 3: 425; 933; Rimbalzi: 39 (off. 4, Wojciechowski 9); 48 (off.

