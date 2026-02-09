La Reggiana silura Dionigi arriva Rubinacci | È stato bello lottare per questi colori
La Reggiana ha esonerato ufficialmente Davide Dionigi. Dopo l’allenamento di ieri mattina, il tecnico è stato sollevato dall’incarico dalla società granata. La decisione arriva dopo un periodo di risultati insoddisfacenti e senza l’esito sperato. Al suo posto, è stato scelto Rubinacci, che ha già iniziato a lavorare con la squadra. Dionigi si è congedato con un sorriso, ringraziando per l’esperienza e ricordando le battaglie fatte per questa maglia.
Davide Dionigi ha chiuso. Ieri mattina ha allenato la squadra, poi ha ricevuto il benservito dal club granata. A comunicargli l’esonero è stato il diesse Fracchiolla ai campi di via Agosti. I numeri sono implacabili: 4 punti nelle ultime 10 giornate sono uno score da retrocessione diretta, ma la decisione lascia perplessi per i tempi (domani sera c’è il Mantova al ’Città del Tricolore’) e per il nome del sostituto (Lorenzo Rubinacci, una trentina di anni spesi soprattutto a fare il collaboratore tecnico e il vice). Se hai dato fiducia a Dionigi quando aveva sul groppone sei sconfitte di fila, allora potevi dargli la chance di giocarsi il derby: vincere o esonero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
