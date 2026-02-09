La Reggiana silura Dionigi arriva Rubinacci | È stato bello lottare per questi colori

La Reggiana ha esonerato ufficialmente Davide Dionigi. Dopo l’allenamento di ieri mattina, il tecnico è stato sollevato dall’incarico dalla società granata. La decisione arriva dopo un periodo di risultati insoddisfacenti e senza l’esito sperato. Al suo posto, è stato scelto Rubinacci, che ha già iniziato a lavorare con la squadra. Dionigi si è congedato con un sorriso, ringraziando per l’esperienza e ricordando le battaglie fatte per questa maglia.

Davide Dionigi ha chiuso. Ieri mattina ha allenato la squadra, poi ha ricevuto il benservito dal club granata. A comunicargli l’esonero è stato il diesse Fracchiolla ai campi di via Agosti. I numeri sono implacabili: 4 punti nelle ultime 10 giornate sono uno score da retrocessione diretta, ma la decisione lascia perplessi per i tempi (domani sera c’è il Mantova al ’Città del Tricolore’) e per il nome del sostituto (Lorenzo Rubinacci, una trentina di anni spesi soprattutto a fare il collaboratore tecnico e il vice). Se hai dato fiducia a Dionigi quando aveva sul groppone sei sconfitte di fila, allora potevi dargli la chance di giocarsi il derby: vincere o esonero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Reggiana silura Dionigi, arriva Rubinacci : "È stato bello lottare per questi colori" Approfondimenti su Reggiana Dionigi Reggiana, esonerato Davide Dionigi. Al suo posto Lorenzo Rubinacci La Reggiana ha deciso di cambiare allenatore. Reggiana, esonerato l’allenatore Davide Dionigi: panchina a Rubinacci, ex vice di Nesta Reggiana ha deciso di cambiare allenatore. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Reggiana Dionigi Argomenti discussi: La Reggiana silura Dionigi, arriva Rubinacci : È stato bello lottare per questi colori. Gazzetta di Reggio - La Reggiana cambia rotta: esonerato il mister DionigiCome riporta la Gazzetta di Reggio, Davide Dionigi, dopo la sconfitta di Catanzaro, è stato sollevato dall'incarico di allenatore. tuttob.com Reggiana, esonerato l’allenatore Davide DionigiLa decisione gli è stato comunicata dopo pranzo. Paga i 9 ko nelle ultime 10 partite. Non ancora scelto il sostituto ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.