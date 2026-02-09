La campionessa di sci riceve una valanga di lettere dai fan, anche dall’estero. La posta si accumula nella casella di Sofia Goggia, che si prende il tempo di leggere ogni messaggio con entusiasmo. La passione dei tifosi si mostra anche attraverso le parole scritte sulla carta, un segno di affetto che non si ferma di fronte alle distanze.

Bergamo, 20 febbraio 2026 – La passione e l’affetto dei tifosi per Sofia Goggia si misurano anche nella loro produzione cartacea. Negli ultimi giorni, ancora prima che l’atleta bergamasca vincesse uno splendido bronzo nella discesa libera delle Olimpiadi, si è registrato un netto incremento nell’arrivo di letter e inviate all’indirizzo della campionessa. A dirlo è una fonte affidabilissima. Melissa Ratto, 55 anni, portalettere di Poste Italiane dal 1997, si occupa da più di vent’anni della zona dei colli di Bergamo Alta, direzione Valle di Astino, dove le strade diventano ricche di panorami e di storia e dove, fra i residenti, troviamo anche Super Sofia, simbolo dello sport italiano nel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La postina di Sofia Goggia: una valanga di lettere per la campionessa, anche dall’estero

Approfondimenti su Sofia Goggia Posta

La posta per Sofia Goggia cresce di giorno in giorno.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sofia Goggia Posta

Argomenti discussi: Il tifo per Sofia Goggia arriva anche per posta: aumenta la corrispondenza per la campionessa; Poste Italiane, a Bergamo il successo della campionessa Sofia Goggia si celebra anche attraverso le lettere dei fan.

Morta a 83 anni la principessa «ribelle» Irene di Grecia, sorella amatissima della regina Sofia: appassionata di yoga e meditazione, detestava il lussoSi è spenta a 83 anni la principessa Irene di Grecia, sorella minore della regina Sofia di Spagna, chiamata affettuosamente zia Pecu per la sua personalità originale e indipendente e per le sue ... vanityfair.it

la Repubblica. . "Un po' il rimpianto per i miei errori c'è, ma bisogna al tempo stesso riuscire ad avere una visione generale. Non è mai scontato fare medaglia alle Olimpiadi, sono molto contenta". Sofia Goggia a Casa Italia a Cortina parla della sua discesa lib facebook

Sofia #Goggia: ho sbagliato il salto. Rimpianti, ma va bene comunque #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali #SofiaGoggia x.com