La polizia di Pordenone in prima linea per le olimpiadi di Milano-Cortina

La Polizia di Pordenone si prepara ad affrontare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Gli agenti sono già in azione, pronti a garantire la sicurezza durante le gare. Le forze dell’ordine monitorano le aree strategiche e intensificano i controlli per prevenire eventuali problemi. La città si sta già organizzando per accogliere atleti, tifosi e visitatori, con un occhio attento alla sicurezza di tutti.

La Polizia di Stato in prima linea in occasione delle gare delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Gli agenti hanno garantito la sicurezza degli atleti della squadra americana di curling, impegnata nei giorni scorsi al Palaghiaccio di Claut. La struttura, riconosciuta a livello internazionale, ha ospitato il Team USA per alcune sessioni di allenamento in vista delle competizioni di curling che si stanno tenendo a Cortina. La presenza della Polizia di Stato è stata necessaria in termini di sicurezza e organizzazione. Un impegno che conferma l’attenzione riservata agli eventi inseriti nel percorso olimpico, capace di attrarre una delle nazionali più competitive del panorama mondiale.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

La questione riguardante la presunta presenza degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante le Olimpiadi di Milano-Cortina ha suscitato attenzione.

Durante le Olimpiadi Milano-Cortina, gli agenti dell’Ice lavoreranno a stretto contatto con le forze dell’ordine italiane, ma non in strada.

