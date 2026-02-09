La pizzetta sarda ' a portafoglio' arriva a Como con una nuova apertura

Questa mattina a Como è arrivata una novità nel mondo della ristorazione: la pizzetta sarda 'a portafoglio'. Un piccolo street food che punta a conquistare chi cerca un pranzo veloce, tra studenti e lavoratori. La nuova apertura vuole offrire un’alternativa semplice e gustosa, proprio davanti a chi ha bisogno di un pasto rapido senza rinunciare al sapore.

Non solo lusso e grandi investimenti. A Como c'è anche chi prova a intercettare la domanda quotidiana, fatta di pause pranzo veloci, studenti e lavoratori in movimento.In questo contesto si inserisce una delle nuove aperture in centro città: in via Milano 50 ha avviato l'attività PiGi's Pizza, pizzeria d'asporto che affianca ai tranci tradizionali un formato ancora poco diffuso nel territorio lariano, la pizza piegata "a portafoglio". Il prodotto, pensato per essere consumato anche camminando, si colloca nel segmento dello street food urbano e risponde a esigenze pratiche più che esperienziali.

