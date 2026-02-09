La Pimpa incontra Shakespeare | a Nichelino arriva il musical a pois

La Pimpa e Shakespeare si incontrano a Nichelino. Domenica pomeriggio, sul palco del Teatro Superga, i bambini potranno vivere un’avventura speciale, con la celebre cagnolina e il grande drammaturgo inglese. La scena si anima con un musical a pois che promette divertimento e sorpresa per tutte le età.

Cosa succederebbe se la cagnolina più amata d'Italia ricevesse una lettera firmata da un certo William Shakespeare? La risposta è un’avventura straordinaria che approderà domenica 15 febbraio alle ore 18 sul palco del Teatro Superga di Nichelino. "Pimpa, il musical a pois" non è solo uno.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su La Pimpa Shakespeare "Pimpa, il musical a pois" Per i suoi 50 anni, Pimpa, la nota cagnolina a pois, approda al teatro con uno spettacolo speciale. “Famiglie a teatro” al Verdi con “Pimpa. Il musical a pois” Il Teatro Verdi di Padova ospita domenica 18 gennaio 2026 alle ore 16 lo spettacolo “Pimpa. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. E il proseguire della Meraviglia alla fine del mondo genera un attimo eterno. Il Pimpa Thanks @terredeshommesitalia facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.