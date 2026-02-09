La Pimpa incontra Shakespeare | a Nichelino arriva il musical a pois
La Pimpa e Shakespeare si incontrano a Nichelino. Domenica pomeriggio, sul palco del Teatro Superga, i bambini potranno vivere un’avventura speciale, con la celebre cagnolina e il grande drammaturgo inglese. La scena si anima con un musical a pois che promette divertimento e sorpresa per tutte le età.
Cosa succederebbe se la cagnolina più amata d'Italia ricevesse una lettera firmata da un certo William Shakespeare? La risposta è un’avventura straordinaria che approderà domenica 15 febbraio alle ore 18 sul palco del Teatro Superga di Nichelino. "Pimpa, il musical a pois" non è solo uno.🔗 Leggi su Torinotoday.it
