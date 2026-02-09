La Pfizer ferma 28 lavoratori Nidil Cgil | Decisione unilaterale presa senza confronto

La Pfizer ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro per 28 lavoratori somministrati nello stabilimento di Catania. La decisione è arrivata senza preavviso, senza consultare le organizzazioni sindacali o i rappresentanti dei lavoratori. I dipendenti sono stati informati che il rapporto terminerà dal 13 febbraio. La Nidil Cgil denuncia una scelta unilaterale, presa senza confronto e senza spiegazioni chiare. La situazione ha già generato tensione e preoccupazione tra i lavoratori coinvolti.

"Ventotto lavoratrici e lavoratori somministrati impiegati nello stabilimento Pfizer di Catania si avviano all'interruzione del rapporto di lavoro a partire dal 13 febbraio, per effetto di una decisione unilaterale assunta dall'azienda utilizzatrice senza alcuna comunicazione preventiva né.

