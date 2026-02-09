la partita per il posto di bitonci al mimit e i calcoli della lega

Giorgia Meloni sta lavorando per sistemare alcune posizioni nell’esecutivo, tra cui quella di Bitonci al Mimit. Mentre la Lega fa i suoi calcoli, la premier si dedica anche a fronteggiare le polemiche sulle manifestazioni contro le Olimpiadi. La battaglia politica si mescola alle tensioni sul fronte interno, con la leader che cerca di tenere tutto sotto controllo.

Tra la difesa pubblica di Andrea Pucci e l’attacco alle «bande di delinquenti» e «nemici dell’Italia» che hanno l’ardire di manifestare contro le Olimpiadi, Giorgia Meloni deve anche trovare il tempo per sistemare qualche casella vacante nell’esecutivo. Non si può parlare di rimpastino, certo, ma la poltrona di sottosegretario al Ministero delle imprese e del made in Italy liberata dal leghista Massimo Bitonci, chiamato dal presidente del Veneto Alberto Stefani in Giunta, deve essere riempita. Massimo Bitonci (Imagoeconomica). Favorito il leccese Marti. Essendo bega leghista, l’incastro non sarà una passeggiata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Massimo Bitonci, deputato della Lega, si è dimesso dalla Camera a causa di incompatibilità dopo la nomina nella Giunta regionale del Veneto.

