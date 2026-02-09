La musica strumentale italiana tra Sette e Ottocento al Palladium

Nel cuore di Roma, si è tenuto un concerto che ha portato il pubblico indietro nel tempo, tra il Sette e l’Ottocento. La serata ha visto esibirsi strumenti inediti di quel periodo, regalando un viaggio musicale attraverso composizioni poco conosciute. Dopo l’esibizione, un incontro ha approfondito le caratteristiche di queste opere, lasciando gli ascoltatori affascinati e curiosi di scoprire di più sulla musica strumentale italiana di quei secoli.

Cosa: Un concerto e incontro musicologico dedicato a opere strumentali inedite del tardo Settecento e primo Ottocento. Dove e Quando: Teatro Palladium di Roma, 15 febbraio 2026, a partire dalle ore 18:00. Perché: Per riscoprire un patrimonio musicale italiano a lungo dimenticato attraverso l'esecuzione su strumenti storici e la ricerca accademica. L'appuntamento del 15 febbraio presso lo storico Teatro Palladium di Roma non è un semplice concerto, ma un viaggio nel tempo che mira a restituire dignità e voce a una stagione della cultura musicale italiana spesso rimasta nell'ombra. L'evento rappresenta il culmine di un ambizioso progetto di ricerca che intreccia la filologia musicale con l'esecuzione dal vivo, trasformando il sapere accademico in un'esperienza sensoriale viva e condivisa.

