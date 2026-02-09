La musica emergente protagonista al Punta di Ferro con The Best Talent | trionfano i Riviera Boys Omar Fadoumi e Antonio Junior

Questa domenica al centro commerciale Punta di Ferro di Forlì si è svolta l’undicesima edizione di “The Best Talent – Appunta Edition”. La rassegna musicale ha visto sul palco i giovani talenti emergenti, tra cui i Riviera Boys, Omar Fadoumi e Antonio Junior. La manifestazione, realizzata con il supporto di Mei e Rete dei Festival, ha riportato la ritmo e l’energia delle nuove proposte musicali.

Si è svolta domenica, negli spazi del centro commerciale Punta di Ferro di Forlì, l’undicesima edizione di “The Best Talent – Appunta Edition”, rassegna musicale dedicata ai talenti emergenti, realizzata in collaborazione con il Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti e con Rete dei Festival.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su The Best Talent Forli Dopo l’arte, anche la musica emergente arriva all’aeroporto di Orio con Simone Foti Al Milan Bergamo Airport di Orio al Serio, l’offerta culturale si amplia con l’ingresso della musica emergente, dopo aver ospitato eventi dedicati alle arti visive. Sanremo 2026, ecco i sei finalisti per Sanremo Giovani. Trionfano i talent con “Amici di Maria De Filippi” (Filippucci, Senza Cri, Antonia) e “X Factor” (Bove) Sanremo 2026 si avvicina e i sei finalisti di Sanremo Giovani sono stati annunciati dopo la semifinale trasmessa su Rai Due. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su The Best Talent Forli Argomenti discussi: Musica emergente (episodio 5), Puntino: Compongo per ricongiungermi col mio lato bambino (VIDEO); Musica emergente (episodio 4), Asia del Prete: Canto amori e dolori della vita (VIDEO); Giovani fioriture musicali, il Liceo Musicale Carducci?Dante protagonista ai Lunedì dello Schmidl; Michele Mariotti e Kirill Gerstein trasfigurano Ljadov, Rach e Brahms. Taranto, ottava edizione per il Premio Apulia Voice: la Puglia protagonista della musica emergenteRiparte a Taranto il Premio Apulia Voice, giunto all’ottava edizione, l’appuntamento ormai consolidato dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei nuovi talenti musicali. La manifestazione ... lagazzettadelmezzogiorno.it La musica protagonista. Due giorni di concerti a CastelnuovoA Castelnuovo la musica è protagonista con il Music Contest Day: due giorni di esibizioni per band locali e toscane in piazza della Repubblica. Le due migliori si esibiranno con Dirotta su Cuba il ... lanazione.it Nights like these remind us why Room26 stands among the best of the best clubs. A full dancefloor, pure energy, and the atmosphere you bring to life every single weekend. This is what nights at Room26 are all about. Join the list for upcoming events on o facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.