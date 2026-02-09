Questa domenica sera a Bergamo, alla ChorusLife Arena, la musica di “Taratata” riempie il pubblico di emozioni forti. Sul palco salgono artisti come Giorgia, Max Pezzali, Elisa e Biagio Antonacci, che cantano i loro successi e fanno vivere momenti intensi. La gente ascolta, canta e si emoziona, dimenticando tutto il resto. È una serata di musica pura, senza fronzoli, che lascia il segno.

Bergamo. Capita una domenica sera di febbraio, alla ChorusLife Arena, di assistere dal vivo a Giorgia e Max Pezzali che cantano “Hanno ucciso l’uomo ragno”, a Elisa che intona al tuo cuore “Luce”, a Biagio Antonacci che con “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli sa renderti malinconico anche se non vuoi esserlo. E se prima di tornare a casa la buonanotte ti viene data da Luciano Ligabue con “Certe notti”, l’opera è completata. No, non è estate, fa freddo, e il Festivalbar non esiste più. Tra duetti, cover e pezzi iconici del panorama musicale italiano, a scatenare una scintilla dalle mille emozioni nell’anima di 4500 persone disposte attorno al palco a 360 gradi della Chorus Arena, è Taratata, show musicale televisivo, che domenica 8 febbraio, dopo 25 anni di assenza, ha acceso i riflettori dell’arena posta all’interno dello smart district cittadino.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Taratata Bergamo

La ChorusLife Arena di Bergamo ha accolto due serate di grande musica con dodici star, tra cui Amoroso, Antonacci, Mannoia, Giorgia, Ligabue e i Negramaro.

Questa sera a Bergamo torna «Taratata» con la musica e l’energia di Bonolis.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Taratata Bergamo

Argomenti discussi: Paolo Bonolis conduce Tarata - Al centro della musica: da lunedì 9 febbraio, in prima serata su Canale 5; Paolo Bonolis, il ritorno in tv con Taratata: Celebro la musica con Elisa, Giorgia e Max Pezzali; La musica di Taratata travolge di emozioni Bergamo e il suo pubblico; Taratata: Paolo Bonolis riporta al centro del racconto televisivo la musica dal vivo.

Paolo Bonolis, il ritorno in tv con Taratata: Celebro la musica con Elisa, Giorgia e Max PezzaliTanti gli ospiti sul palco dello show stasera e lunedì 16 febbraio su Canale 5: Niente gara, solo un modo per godere dei nostri artisti ... repubblica.it

«Taratata» va in scena alla Chorus Life Arena con la musica e la verve di BonolisL’APPUNTAMENTO. «Taratata», programma televisivo nato nel 1998 e incentrato sugli artisti non solo come performer ma come veri e propri protagonisti a tutto tondo, tornerà a nuova vita nella cornice ... ecodibergamo.it

Paolo Bonolis a "Verissimo ha parlato del suo nuovo programma musicale"Taratata " in onda su Canale 5 lunedì 9 Febbraio. Il presentatore era in studio con uno dei suoi 5 Figli , Davide avuto dalla storia con Sonia Bruganelli un occasione per parlare del loro facebook

#Taratata, quando la musica diventa il centro di tutto Prossimamente su #Canale5, torna lo show che ha fatto la storia della musica dal vivo Con Paolo Bonolis e grandi artisti pronti a conquistarvi tra esibizioni straordinarie e interazioni mai viste x.com