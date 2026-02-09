La morte di Antonio Zichichi Ida Carmina | Arrivederci grande scienziato

La notizia ha fatto subito il giro del mondo scientifico e non solo. Ida Carmina, attrice e amica di Zichichi, lo ricorda come un grande scienziato e un uomo con una forte fede, capace di affrontare ogni sfida con coraggio e coerenza. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della ricerca e tra chi lo ha conosciuto da vicino.

"Arrivederci Antonino Zichichi, grande siciliano, grande scienziato, uomo capace di tenere insieme fede e ragione con coraggio e coerenza". Così la deputata del Movimento cinque stelle Ida Carmina ricorda il fisico scomparso."In lui viveva - aggiunge - qualcosa di raro: la capacità di unire.

