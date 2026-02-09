A Marassi si è giocata una partita ricca di emozioni, con un protagonista su tutti: Scott McTominay. Il centrocampista ha regalato una lezione di calcio, dimostrando tutta la sua forza e determinazione. La sua prestazione ha catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, lasciando il segno nella 24ª giornata del campionato 2025-26.

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 24° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Partita dalle mille emozioni a Marassi. Quelle che si amano di più. E che restano nella memoria. Spettacolo e follia. Dal primo all’ultimo minuto. Dopo trenta secondi: “Allegria!” Buongiorno stecca per il rigore dello svantaggio. A trenta secondi dalla fine Erasmo segna dal dischetto il gol della vittoria. In mezzo tanta roba. Il solito Napoli di quest’anno. Cerotti, dolori e lividi. Dopo il rigore grifagno la squadra non sbanda. Anzi acquista determinazione e ferocia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La memorabile lezione di calcio del monumentale McTominay

Approfondimenti su McTominay Memorabile

Il gesto dei giovani calciatori del Vis Aurelia rappresenta un esempio di fair play e rispetto nel calcio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su McTominay Memorabile

Argomenti discussi: L’onesta futilità di Pasquale Panella. E dài, facciamocela una risata (altro che Zalone); Bentrovato, Gastone Novelli, artista eroico e ingenuo; I potenti e la lezione dei Giochi: ci si può sfidare ma con fair play; Lezioni di cinema, sabato 7 febbraio incontro su Fantozzi al Museo di Storia Naturale.

La memorabile lezione di calcio del monumentale McTominayLa memorabile lezione di calcio del monumentale McTominay. Ma perché quell'esultanza di Colombo? Da noi ha un chiaro significato ... ilnapolista.it

La lezione, il trailer dello psicodramma thriller di Matilda De AngelisUn film che inizia come un legal thriller, si trasforma in uno psicodramma e assume infine le inaspettate forme di un Kammerspiel, così veniva presentato ... ciakmagazine.it

Si ferma anche McTominay per infortunio: il top player del Napoli salterà il match di Coppa Italia contro il Como. QUI le info in merito ai tempi di recupero https://generationsport.it/2026/02/09/emergenza-napoli-mctominay-saltera-il-match-di-coppa-italia-cont facebook

Nino D'Angelo scatenato dopo la doppietta di Scott McTominay Il cantante napoletano esulta davanti la TV in seguito al gol del pareggio dello scozzese contro l'Inter #NinoDAngelo #McTominay #InterNapoli x.com