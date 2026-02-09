La mappa dei terremoti a Catania e dintorni nel 2025 mostra un aumento delle scosse sismiche in Sicilia. Solo quest’anno, in Italia, sono stati registrati più di 15 mila terremoti, con una media di 43 eventi al giorno. La maggior parte di questi si concentra nella regione, che resta tra le zone più a rischio in Italia. La situazione preoccupa le comunità locali, che vivono con la paura di un nuovo evento forte.

Sono oltre 15 mila i terremoti localizzati in Italia nel 2025. In media, poco più di 43 eventi al giorno (tre in meno rispetto al 2024), circa uno ogni 33 minuti. E la Sicilia registra il primato: è la regione italiana con più scosse di magnitudo superiori a 2.0 nell'anno appena concluso. Con 288.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Catania Terremoti

La mappa dei terremoti a Palermo e dintorni nel 2025 evidenzia la vulnerabilità sismica della Sicilia, tra le regioni italiane più esposte a rischi naturali.

La mappa dei terremoti in provincia di Agrigento nel 2025 evidenzia la significativa attività sismica della regione Sicilia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Catania Terremoti

Argomenti discussi: Le mappe mensili della sismicità, gennaio 2026; La mappa dei terremoti a Catania e dintorni nel 2025: la Sicilia è fra le regioni a più alta pericolosità sismica; Terremoto al largo di Palermo, registrate due scosse nella notte; Torna a tremare la terra in Romagna, ma solo per i sismografi: due lievi scosse di terremoto.

Terremoto in provincia di Palermo: serie di scosse a Blufi, la più forte di magnitudo 3.7L'Ingv ha registrato tre eventi sismici tra ieri e oggi. Il primo alle 20.42, fino a quello dell'1.39 e delle 2.03. Anche in provincia di Messina la terra ha tremato ... palermotoday.it

Terremoto Campi Flegrei magnitudo 4.0 all'alba di oggi, pubblicata la mappa di scuotimentoIl sito dell'Ingv ha pubblicato la mappa di scuotimento per l'evento sismico di magnitudo 4.0 del 1.0settembre alle ore 04:55:45 ai Campi Flegrei. Le mappe di scuotimento integrano ulteriormente le ... ilmattino.it

REI TV. . Ciclone Harry e danni alla costa: Il sistema mare rischia di implodere se non partiranno azioni immediate. Il Sindacato Italiano Balneari col suo vertice nazionale oggi a Catania per tracciare la mappa di un percorso duro e tutto in salita se il Governo facebook