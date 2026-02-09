La mamma di Franzoni | I figli bisogna spronarli sempre tutto deve essere guadagnato

La mamma di Giovanni Franzoni si presenta sorridente e orgogliosa. È in tribuna a Bormio, dove il figlio ha appena conquistato un importante risultato sportivo. Irene Franzoni dice che i figli devono essere sempre spronati e che tutto si guadagna con impegno. Accanto a lei ci sono il marito Osvaldo e il gemello Alessandro, tutti uniti per applaudire il successo di Giovanni, che dimostra ancora una volta di aver saputo faticare per arrivare fin lì.

Mamma Irene è la tifosissima numero uno, a fianco di papà Osvaldo e del fratello (gemello) Alessandro: è la famiglia Franzoni al gran completo, in prima linea a Bormio per assistere al trionfo sportivo di Giovanni Franzoni, 24 anni da Manerba del Garda, primo bresciano di sempre a guadagnarsi una.

