La malattia e le cause della morte di Patrizia De Blanck | Devastante

La morte di Patrizia De Blanck ha fatto parlare molto. La contessa, nota per il suo stile e la sua presenza in tv, è scomparsa a 85 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i suoi fan. La causa della morte ancora non è stata resa pubblica, ma la notizia ha subito fatto il giro delle cronache.

La scomparsa di Patrizia De Blanck ha lasciato un vuoto improvviso e difficile da colmare. Icona di stile, volto televisivo amatissimo e presenza magnetica, la contessa, venuta a mancare a 85 anni, è stata per anni una figura inconfondibile nel panorama mondano e mediatico italiano. Nelle ultime ore, l’annuncio della figlia ha scosso il pubblico che l’ha seguita e apprezzata: una lunga lettera affidata ai social in cui parla di una malattia “devastante” e di un dolore profondissimo causato dalle condizioni di salute che hanno accompagnato la fine della sua vita. Mentre i messaggi di cordoglio si moltiplicano, resta il ricordo di una donna libera e mai banale, sempre pronta a mostrarsi per quella che era davvero. 🔗 Leggi su Dilei.it

Patrizia De Blanck, nota contessa e protagonista di diversi programmi televisivi, è morta a Roma a 85 anni.

La notizia della morte di Patrizia De Blanck si diffonde in modo silenzioso, senza annunci ufficiali o grandi clamori.

Ad annunciare la morte di Patrizia De Blanck è stata la figlia Giada con un post su Instagram. La contessa, icona irriverente del gossip e della tv, si è spenta a 85 anni a Roma, dopo una lunga battaglia contro una malattia.

