La luce laser per via endovenosa l' ultima frontiera del biohacking applicata alla bellezza disponibile a Villa Eden

La prima al Italia, la luce laser endovenosa arriva a Villa Eden. Questa nuova tecnica, chiamata fotobiostimolazione endovenosa, utilizza un laser a bassa intensità che viene inserito nel sangue. L’obiettivo è migliorare le performance del corpo e donare un aspetto più luminoso alla pelle. È un passo avanti nel biohacking dedicato alla bellezza, e ora è disponibile in una clinica italiana.

«La Terapia Laser Endovenosa rappresenta una delle applicazioni più avanzate della medicina rigenerativa e del biohacking", spiega il Dr. Emanuele De Nobili, Direttore Sanitario del Longevity Centre di VILLA EDEN. "Agendo alla radice dell'invecchiamento, ossia sulla cellula, la fotobiomodulazione ricarica i mitocondri, aumenta il trasporto di ossigeno, riduce l'infiammazione silente e stimola il rinnovamento cellulare. Il risultato è un miglioramento visibile della pelle, un incremento di energia e una sensazione immediata di benessere e resilienza». Intesa per rafforzare il sistema immunitario e trasformarlo in uno scudo attivo ed efficiente, è un protocollo all'avanguardia descritto come un potenziatore delle difese agendo direttamente sui motori della vitalità: flusso sanguigno e mitocondri.

