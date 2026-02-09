La tensione tra Osimhen e Lookman durante la Coppa d’Africa 2025 ha fatto parlare molto. Victor avrebbe detto a Lookman: “dobbiamo smettere di giochicchiare davanti alla porta”. Il ct della Nigeria, Eric Chelle, ha rivelato in un podcast i retroscena di quella fase, confermando i momenti di nervosismo tra i due attaccanti e il forte rapporto che ha con Victor.

Eric Chelle, ct della Nigeria, ospite del podcast After Africa, ha raccontato il dietro le quinte della Coppa d’Africa 2025, soffermandosi sulle tensioni tra Osimhen e Lookman e sul forte legame umano con il suo centravanti. L’allenatore ha ridimensionato l’alterco tra i due attaccanti, definendolo una normale dinamica di spogliatoio tra giocatori ossessionati dal gol. L’episodio è emerso durante la partita degli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025 contro il Mozambico (4-0), caratterizzata da uno scontro tra le sue due superstar d’attacco, Victor Osimhen e Ademola Lookman. Lo racconta Rmc Sport “In campo, c’è stata una discussione con Lookman. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La lite tra Osimhen e Lookman con la Nigeria, Victor gli ha detto “dobbiamo smettere di giochicchiare davanti alla porta”

Il ct della Nigeria, Eric Chelle, ha finalmente chiarito cosa è successo durante la partita contro il Mozambico in Coppa d’Africa.

Durante la partita tra Nigeria e Mozambico, si sono verificati momenti di tensione tra Osimhen e Lookman, sfiorando una rissa in campo.

Altercation between Ademola Lookman and Victor Osimhen. #AFCON2025 #SuperEagles #Osimhen #lookmam

