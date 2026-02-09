La lista dei dolci tipici del Carnevale di Venezia che sono tutti fritti!

La festa di Carnevale a Venezia si fa più dolce e fritta che mai. Tutti i dolci tipici sono fritti, pronti a essere gustati in questa festa colorata e rumorosa. Mentre si aspetta la Pasqua e la sua sobrietà, le cucine veneziane si riempiono di odori intensi di fritture. I veneziani e i turisti si avvicinano alle bancarelle per assaggiare le leccornie tradizionali, che sono un vero e proprio inno al gusto e alla festa.

Praticamente a separare gli impasti sono una manciata di grammi e di ingredienti, le forme e gli aromi. Ma una cosa rimane ben salda: la frittura. Ecco cosa si mangia a Venezia per uno dei Carnevali più famosi d'Italia e del mondo In attesa che arrivi la morigeratezza di Pasqua, il fritto diventa il protagonista assoluto delle cucine del Carnevale. “A Carnevale ogni fritto vale” non è solo un modo di dire che fraseggia sul più famoso “A Carnevale ogni scherzo vale” ma proprio un dato di fatto. Tutti i ricettari italiani sono pregni di ricette fritte e la maggior parte illustrano come preparare dolci fritti da mangiare a ogni ora del giorno, volendo pure della notte.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il Carnevale è arrivato e le strade si riempiono di dolci fritti come chiacchiere, castagnole e frappe.

Con l’arrivo di Carnevale, i dolci tradizionali fanno il loro ritorno ovunque.

