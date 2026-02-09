La lenta agonia di Cuba

La crisi a Cuba si fa sempre più grave. A causare i problemi è il blocco del carburante imposto dall’amministrazione Trump, che ha già messo in ginocchio l’economia dell’isola. Ora anche gli aerei stanno avendo difficoltà a volare, aggiungendo un altro peso a una situazione già difficile. La popolazione si trova a fare i conti con disagi crescenti e scarse prospettive di miglioramento.

A causa del blocco del carburante imposto da Trump l'isola sta entrando in una crisi sempre più grave, che ora coinvolge anche gli aerei Il governo di Cuba ha comunicato alle compagnie aeree internazionali che a partire da lunedì i loro aerei non potranno più fare rifornimento sull'isola, perché manca il carburante. È soltanto l'ultima conseguenza del blocco totale a tutte le spedizioni di petrolio imposto a Cuba dagli Stati Uniti di Donald Trump, con l'obiettivo esplicito di strangolare l'economia dell'isola e provocare la caduta del regime che la governa dal 1959. Nella pratica l'annuncio del governo implica che, quando un aereo atterra a Cuba, dovrà avere abbastanza carburante per ripartire e raggiungere una successiva destinazione in cui fare rifornimento, perché a Cuba non potrà più farlo.

