Finisce 2-2 tra Lazio e Juventus all’ultimo minuto. La Lazio gioca con grinta, mette in difficoltà la squadra di Allegri e sfiora la vittoria con due occasioni fallite di un soffio. La Juve si salva nel finale, ma la partita resta aperta fino all’ultimo secondo.

Una grande Lazio, uomini con l’orgoglio tra i denti: questa la squadra che ha spaventato la Juventus, pur sprecando due occasioni d’oro, due gol già fatti buttati nell’indifferenziata. La Juve, diciamolo sùbito, non è stata a guardare, anzi! Ha dominato il gioco nel primo tempo, sprecando tante opportunità per imprecisioni, ma anche per la capacità della difesa biancoceleste. Il primo gol è di Pedro che nel minuto 45+2 conclude a rete, facendo carambolare la palla su una gamba di Bremer. Su pressione romana, Locatelli sbaglia il controllo del pallone, consentendo a Maldini di rubarglielo e di passarlo al volo al compagno che batte Di Gregorio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - La Lazio spaventa la Juve, pari all’ultimo minuto: 2-2

