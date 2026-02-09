La Horn Attacke è passione | corsa e scialpinismo un mix vincente

La Horn Attacke torna questo weekend con la sua sfida in montagna. Appuntamento sabato 7 marzo, quando gli appassionati di corsa e scialpinismo si ritrovano per un duathlon che mette alla prova resistenza e nervi saldi. La gara combina due discipline che richiedono passione e determinazione, attirando atleti da tutta Italia pronti a sfidarsi sui sentieri più impegnativi.

Sabato 7 marzo torna uno degli appuntamenti più iconici per chi ama la montagna “in verticale”: La Horn Attacke, duathlon che unisce corsa in montagna e sci alpinismo in un’unica sfida, tanto fisica quanto mentale. Un evento che non è solo gara, ma anche viaggio: partenza dal cuore di Bolzano e arrivo in quota sul Corno del Renon, attraversando paesaggi alpini e cambiando disciplina quando la neve prende il posto dell’asfalto. Da Bolzano al Corno del Renon: 20 km e oltre 2000 metri di dislivello. Il percorso della 7ª edizione è collaudato e amatissimo: 20 chilometri e poco più di 2000 metri di dislivello che mettono alla prova resistenza, gestione dello sforzo e capacità di adattamento. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

