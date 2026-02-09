La Francia più vicina al Salento | maxi operazione charter con quattro aeroporti

La Francia si avvicina al Salento. Da maggio, quattro aeroporti francesi – Saint-Étienne, Lille, La Rochelle e Le Havre – collegano direttamente con Brindisi attraverso un maxi volo charter organizzato da ThalassoN1. La novità apre nuove opportunità di viaggio tra i due paesi.

BRINDISI – Francia e Salento sempre più vicine grazie al tour operator ThalassoN1 che, a partire da maggio, volerà dagli aeroporti francesi di Saint-Étienne, Lille, La Rochelle e Le Havre verso Brindisi. Una nuova e significativa operazione charter internazionale realizzata in partnership con il tour operator francese ThalassoN1, leader nel segmento dei viaggi benessere. “L'annuncio di questa grande operazione charter con la Francia – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta un ulteriore significativo passo nel percorso di crescita e consolidamento del network internazionale di AdP.🔗 Leggi su Brindisireport.it

