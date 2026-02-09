I fidanzati di Terni si sono ritrovati ieri nella basilica dedicata al loro santo patrono per rinnovare le promesse d’amore. Cinquanta coppie hanno partecipato alla festa, un momento che ogni anno accende l’atmosfera romantica della città. I partecipanti hanno condiviso emozioni e sorrisi, dimostrando ancora una volta quanto l’amore sia vivo tra le strade di Terni.

TERNI Cinquanta coppie di fidanzati hanno partecipato ieri alla festa della promessa d’amore dei fidanzati che si è celebrata ieri nella basilica di San Valentino, da sempre uno dei momenti più significativi e intensi delle celebrazioni religiose in onore di San Valentino, patrono di Terni e degli innamorati. "La promessa che vi scambiate davanti a san Valentino è la vita stessa che intendete fondare l’uno sull’altra, nel prendersi cura l’uno dell’altra, come uno sbocciare continuo dell’amore" è l’augurio che ha rvolto loro il vescovo Francesco Antonio Soddu. Una cerimonia che suggella ancora di più il legame tra san Valentino e i fidanzati che diranno il loro “sì” entro l’anno, con la testimonianza di un Santo che parla di amore fedele e paziente, un amore attento, generoso e rispettoso, della famiglia fondata sul sacramento del matrimonio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La festa della promessa d’amore. Fidanzati a Terni per San Valentino : "Voi siete la luce del mondo"

Approfondimenti su San Valentino TERNI

Terni si anima con la ‘Festa della Promessa’, l’appuntamento più atteso tra i fidanzati in occasione di San Valentino.

Questa mattina a Terni si è tenuta la tradizionale ‘Festa della Promessa’ nella basilica di San Valentino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Valentino TERNI

Argomenti discussi: San Valentino 2026 – festa della promessa dei fidanzati – LE FOTO E IL VIDEO; La festa della promessa d’amore. Fidanzati a Terni per San Valentino : Voi siete la luce del mondo; Terni, si rinnova per San Valentino la ‘Festa della Promessa’ VIDEO E GALLERIA FOTOGRAFICA; Lo scambio della promessa.

La Promessa, anticipazioni settimanali dall’8 al 13 febbraio 2026: Curro si dichiara ad Angela, arriva Emilia, Lorenzo organizza la sua festa di compleannoL'arrivo di Emilia, il compleanno di Lorenzo e la dichiarazione di Curro: trame puntate La Promessa in onda su Rete 4 dall'8 al 13 febbraio. superguidatv.it

Lo scambio della promessa42 coppie di fidanzati in fila nella piazza della basilica di San Valentino con una rosa bianca in mano, per scambiarsi la promessa di matrimonio davanti all’urna del Santo. Arrivano da tutta Italia, ... rainews.it

Felice settimana di San Valentino Felice settimana dell'Amore! #theskylarksdream #buonsanvalentino #settimanadellamore #settimanadisanvalentino #buonasettimana facebook