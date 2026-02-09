la falk batte la regina e riapre il campionato

La Falk torna a vincere e riapre il campionato. I biancazzurri battono 2-1 la Regina Rubierese e ora hanno la possibilità di salire in vetta, vincendo il recupero contro il San Prospero Correggio. L’attesa cresce per la partita di mercoledì, che può decidere le sorti del girone C di Prima categoria.

Campionato riaperto. La FalkGalileo batte (2-1) la regina Rubierese e mercoledì avrà la chance di affiancare i biancorossi sulla vetta del girone C di Prima categoria, vincendo il recupero con la maglia nera San Prospero Correggio sul sintetico di Campogalliano. Partenza a razzo degli ospiti che sfiorano il vantaggio con Gareri, ma il guardiano ex fabbricese De Prisco ha un riflesso portentoso, mentre al 22’ è il centrale Molendi a negare la rete a Faella con un salvataggio sulla linea. Risposta biancazzurra affidata ad Attolini che apre il varco per Redo, abile ad incrociare sotto la traversa; poi si scambiano i ruoli col classe 2004 che pesca in area Attolini, preciso nell’inzuccare nel sette. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

