La dittatura liberal del sorriso

A Sanremo, i vigilanti in quota “politicamente corretto” si sono mossi per difendere il mausoleo da una deriva fascista, omofoba e razzista. Dopo l’invito fatto al comico Pucci, noto per le sue posizioni di destra, gli addetti alla sicurezza sono intervenuti per contenere eventuali tensioni e preservare l’immagine dell’evento. La scena si è svolta senza incidenti, ma il dibattito sulla libertà di espressione e i limiti del rispetto pubblico resta acceso.

I vigilanti in quota "politicamente corretto quando ci pare" devono essere assai soddisfatti della missione svolta: il mausoleo sanremese è stato tutelato dalla deriva fascistaomofobarazzista nella quale stava per impantanarsi dopo l'indecente invito rivolto al comico "palesemente di destra" Pucci. I parlamentari del Pd, l'intrepido Codacons e un ciuffo di opinionisti particolarmente scaltri hanno preteso dalla Rai di sapere "cosa sta succedendo" e minacciato azioni in sedi opportune in caso di contenuti poco consoni all'inno "no Tele Meloni a Sanremo". L'allarme ha scatenato lo sdegno degli ovini del web sempre tempestivi nel belare contro le derive antidemocratiche, il gagliardo popolo dell'à la guerre comme à la guerre, consapevole che per vincere la battaglia il nemico vada colpito forte e ovunque, anche nei suoi affetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

