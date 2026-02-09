La coppia rapinata e minacciata col fucile in manette il responsabile | aveva finto di essere straniero

La polizia ha arrestato un uomo di 54 anni di Milazzo, responsabile di aver rapinato e minacciato una coppia con un fucile. L’uomo aveva finto di essere straniero per coprire il suo gesto. Le forze dell’ordine sono riuscite a identificare e fermare il sospettato dopo lunghe indagini.

Ha un nome e un volto l'autore di una violenta rapina ai danni di una coppia di Milazzo. Si tratta di un 54enne residente nella città del Capo, arrestato dalla polizia dopo lunghe indagini.I fatti nel dicembre scorso. Quattro giorni prima di Natale, un uomo armato di fucile, al fine di rapinare.

