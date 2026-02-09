Nei quarti di finale della Coppa Italia, il Como si prepara a sfidare il Napoli di Conte in una partita che si annuncia difficile. Il Napoli non vuole perdere l’occasione di avanzare e non farà sconti ai lombardi. La sfida si gioca in un momento cruciale, e per il Como sarà una prova importante per dimostrare il suo valore contro una squadra di livello superiore.

Il Napoli non intende fare sconti a nessuno e nemmeno la Coppa Italia finirà in secondo piano. La sfida contro il Como è considerata un passaggio serio e strategico, inserito in una fase della stagione che richiede equilibrio, gestione e lucidità. Come sottolinea la Repubblica, l’obiettivo degli azzurri resta quello di restare agganciati al vertice in campionato, resistere fino al rientro degli infortunati e arrivare alla primavera con ancora margini di manovra e ambizioni intatte. “Il terzo posto è stato infatti difeso con le unghie dagli azzurri, il cui obiettivo è tenere botta fino al recupero dei tanti infortunati e presentarsi alla volata di primavera con ancora qualche carta da giocare, onorando lo scudetto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - La Coppa Italia conta: Como sfida vera per Conte

Martedì sera il Napoli di Antonio Conte affronta il Como nei quarti di Coppa Italia.

In vista degli ottavi di Coppa Italia, vengono ufficializzate le formazioni di Fiorentina e Como.

