La consigliera e i palestinesi storpi e senza casa Castro non arretra | Non devo scusarmi

La consigliera di Calenzano si è scagliata contro i palestinesi, definendoli “storpi e senza casa”. La polemica ha suscitato molte reazioni, anche perché Castro, l’esponente coinvolto, non ha intenzione di scusarsi. La vicenda ha portato la questione nel mirino dei media nazionali, lasciando intendere che le tensioni tra politica e immigrazione continuano a divampare.

Calenzano (Firenze), 9 febbraio 2026 – Dai ristretti confini di Calenzano alla ribalta nazionale ma, decisamente, non per una storia edificante. Nel consiglio comunale dello scorso 29 gennaio la capogruppo di Fratelli d'Italia, Monica Castro, non nuova ad azioni eclatanti in consiglio (vedi la 'protesta in mutande' del 2011 contro i tagli dell'allora Governo Monti), si è lasciata andare a frasi decisamente forti, soprattutto in un contesto istituzionale, in riferimento a una mozione presentata da Sinistra Per Calenzano – Per la mia città – Calenzano Democratica che chiedeva l'avvio di un procedimento finalizzato alla sottoscrizione del Patto di Amicizia tra il Governatorato di Jenin ( Palestina ) e il Comune di Calenzano.

