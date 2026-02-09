La consigliera del Csm Eccher | Non ci sarà controllo politico su pm è vietato dalla Costituzione

La consigliera del Csm Claudia Eccher ribadisce che non ci sarà alcun controllo politico sui magistrati. Secondo lei, la Costituzione lo vieta chiaramente. Eccher, avvocata e membro laico, è anche tra i fondatori del “Comitato Sì Riforma” che invita gli italiani a votare sì al referendum del 22 e 23 marzo.

