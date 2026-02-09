La consigliera del Csm Eccher | Non ci sarà controllo politico su pm è vietato dalla Costituzione
La consigliera del Csm Claudia Eccher ribadisce che non ci sarà alcun controllo politico sui magistrati. Secondo lei, la Costituzione lo vieta chiaramente. Eccher, avvocata e membro laico, è anche tra i fondatori del “Comitato Sì Riforma” che invita gli italiani a votare sì al referendum del 22 e 23 marzo.
Avvocata e membro laico del Csm - eletta dal parlamento in quota centrodestra nel 2023 - Claudia Eccher è tra i fondatori del "Comitato Sì Riforma", che promuove il voto favorevole al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Con Fanpage.it ha discusso le ragioni a sostegno della riforma della giustizia e le principali contestazioni che arrivano dal fronte dei contrari.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ultime notizie su Eccher Consiglio
Argomenti discussi: I magistrati contro la riforma Toccare la nostra autonomia mette a rischio la democrazia; Consiglio Superiore della Magistratura (Plenum) (4.02.2026); Riforma giustizia, restano le distanze governo-giudici. Le toghe: Punitiva. Nordio: Nessuna persecuzione; Perché il sorteggio CSM preoccupa i giudici e cosa rischia la democrazia italiana.
Il CSM nomina la Dott.ssa MELLACE Presidente del Tribunale Vibo ValentiaAlla dott.ssa Abigail Mallamace è stato conferito dal Plenum del CSM, l’Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Vibo Valentia ... ilmetropolitano.it
Csm, la destra arruola un’altra consigliera per il Sì al referendumLa decisione di invitare la consigliera laica del Csm Isabella Bertolini a una riunione di partito per decidere la strategia del Sì al referendum nella sede di Fratelli d’Italia non è isolata. La ... ilfattoquotidiano.it
A favore si sono invece espressi Eccher, componente del Csm in quota Lega, e Rossi dell’ordine degli avvocati facebook
Sul @qn_carlino, l’intervento di Claudia Eccher: invita i cittadini a partecipare al referendum del 22 e 23 marzo e a votare sì. #SìRiforma #referendum #magistratura #csm x.com
