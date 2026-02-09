La Conad è inarrestabile Mantova steso al tie-break

La Conad di Mantova continua a vincere. I gabbiani hanno battuto al tie-break la Farmamed Mantova, lasciando il pubblico senza fiato. Una partita intensa, fatta di colpi e nervi saldi, che ha visto i padroni di casa stringere i denti fino alla fine. I giocatori hanno dato tutto in campo, dimostrando determinazione e voglia di portare a casa la vittoria.

MANTOVA CONAD GABBIANO FARMAMED MANTOVA: Baciocco ne, Cremonesi ne, El Moudden (L), Baldazzi 31, Simoni 7, Andriola 3, Pinali 1, Sommavilla (L), Guerriero -, Zanini 3, Gola 15, Selleri 3, Toajari ne, Maiocchi 17. All. Radici. CONAD TRICOLORE REGGIO EMILIA: Bertoni ne, Signorini 2, Chevalier ne, Marini (L), Scaltriti 7, Barone 4, Mian 24, Alberghini 1, Catellani, Sighinolfi 5, Sanguanini, Zecca (L), Mazzon 19, Santambrogio 5. All. Zagni. Arbitri: Peccia e Stellato. Parziali: 25-21, 17-25, 25-20, 20-25, 12-15. Ancora un tie-break vittorioso per la Conad (46), che ottiene la vittoria numero 16 in 17 match passando al termine di un match molto combattuto a Mantova (29).

