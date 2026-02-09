La classe dei commissari in California, negli ultimi anni dell’Unione Sovietica, appare come un’immagine insolita e sorprendente. La gente, sotto quella che si può definire una “fredda tirannia,” sente chiaramente che il sistema è ormai più che mai corrotto e in declino. La situazione ha portato a una diffusa sfiducia e a un senso di smarrimento tra i cittadini, che si rendono conto che il regime sta perdendo la sua presa.

Negli anni del declino dell'Unione Sovietica, la maggior parte dei cittadini, sotto quella fredda tirannia, si rendeva conto che il loro sistema era irrimediabilmente corrotto. Ma per la maggior parte, continuavano a ripetere la stessa routine, gli stessi slogan e a condurre le loro vite come se non si potessero cambiare. I commissari erano al potere, i poveri erano sotto controllo e ciò che restava della classe media era impantanato nella disfunzione e, a volte, nella disperazione. Il sistema, tuttavia, non era indistruttibile. L'accumulo di corruzione, nel corso del XX secolo, esercitò un'enorme pressione sullo Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

