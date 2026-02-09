La chiusura del ’Dopolavoro’ | Aspetto il mio Tfr da sei mesi

La chiusura del Dopolavoro ferroviario ha lasciato molti senza parole. Dopo mesi di attesa, alcuni ex dipendenti ancora non hanno ricevuto il Tfr che spetta loro. Le storie di chi ha lavorato lì per anni si intrecciano con la malinconia di un pezzo di vita cittadina che sparisce. La situazione resta tesa, e le persone chiedono risposte chiare e rapide.

Non cè solo il rammarico per un ’pezzo’ di vita cittadina che chiude dopo tanti anni. Dietro la vicenda della crisi del bar pizzeria del Dopolavoro ferroviario, ci sono anche le storie di chi in quella storica sede ha lavorato per anni. E che ora fa i conti con impiego che non c’è più. Come Elena Daniela Rossi, una delle addette al bar, che a settembre dello scorso anno, ha dato le sue dimissioni e che oggi si trova ancora ad attendere la liquidazione del suo Tfr, dopo tredici anni di servizio, come racconta lei stessa. "Sono entrata come dipendente della Società ’RistobarDLF Pistoia nel 2013. Nello scorso agosto, ho avuto contezza di una situazione debitoria della Società molto pesante e difficilmente recuperabile nel normale esercizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

