La chiesa blu | San Bernardino e Sala Morone

Bernardino da Siena torna a Verona e si presenta come una rock star. Centinaia di persone si sono radunate per ascoltarlo, affascinate dal suo carisma e dalla sua umiltà. La chiesa blu si è riempita di fede e di storie di miracoli, mentre Bernardino, con parole semplici, ha coinvolto il pubblico in un clima di grande emozione.

Faceva tremare i peccatori come foglie al vento. Bernardino da Siena arriva a Verona come una rock star: radunava folle oceaniche, con un mix di carisma e umilta', miracoli e aneddoti, parole semplici e immagini vivide. Appena canonizzato, infatti, Verona gli dedica la chiesa più francescana.

