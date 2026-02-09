La casa che c’è ma non c’è

Da ilgiorno.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa che c’è ma non c’è. Un cartello con scritto “Non si affitta a meridionali” riappare in una zona del Nord Italia, rievocando vecchie divisioni e discriminazioni. La frase, che sembrava ormai superata, torna a far discutere, svelando come ancora oggi alcuni pregiudizi influenzino le scelte nel mercato immobiliare.

“Non si affitta a meridionali” era un cartello simbolo dell'Italia del Nord degli anni del boom economico. Era esposto pubblicamente. Poi l a regola, non più scritta, sulle locazioni ha riguardato soprattutto gli stranieri, le coppie gay e anche chi ha cani. Il problema, oltre a una dose di razzismo, era ed è soprattutto la paura che l’affittuario non paghi la pigione e magari il peloso distrugga l’appartamento. La storia che arriva da Pavia ci racconta l’ odissea di Oleg e Rudolph. Il primo è un fisioterapista ucraino non vedente con regolare lavoro e il secondo è un labrador nero, un cane guida, che di Oleg è la vista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la casa che c8217232 ma non c8217232

© Ilgiorno.it - La casa che c’è ma non c’è

Approfondimenti su Casa Città

Casa, Beppe Sala: "Il Governo si è accorto che serve un Piano Casa, ma è troppo timido"

Il Governo ha riconosciuto l’importanza di sviluppare un Piano Casa nazionale, evidenziando la necessità di interventi strutturali nel settore abitativo.

Che incrocio all’Olimpico. Lazio-Bologna in tre atti: Immobile torna a casa, ma è un test per la difesa

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

DICONO CHE HO POCA AURA

Video DICONO CHE HO POCA AURA?

Ultime notizie su Casa Città

Argomenti discussi: I trend nella ricerca della casa e nel mercato immobiliare dal punto di vista dei consumatori; Wesley: A Roma, dentro e fuori dal campo, c’è tutto quello di cui ho bisogno; Il Vintola, una casa che rischia di chiudere; La casa comune che c’è, domenica 8 febbraio a Lanzo.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.