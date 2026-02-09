La casa che c’è ma non c’è. Un cartello con scritto “Non si affitta a meridionali” riappare in una zona del Nord Italia, rievocando vecchie divisioni e discriminazioni. La frase, che sembrava ormai superata, torna a far discutere, svelando come ancora oggi alcuni pregiudizi influenzino le scelte nel mercato immobiliare.

"Non si affitta a meridionali" era un cartello simbolo dell'Italia del Nord degli anni del boom economico. Era esposto pubblicamente. Poi la regola, non più scritta, sulle locazioni ha riguardato soprattutto gli stranieri, le coppie gay e anche chi ha cani. Il problema, oltre a una dose di razzismo, era ed è soprattutto la paura che l'affittuario non paghi la pigione e magari il peloso distrugga l'appartamento. La storia che arriva da Pavia ci racconta l'odissea di Oleg e Rudolph. Il primo è un fisioterapista ucraino non vedente con regolare lavoro e il secondo è un labrador nero, un cane guida, che di Oleg è la vista.

Il Governo ha riconosciuto l’importanza di sviluppare un Piano Casa nazionale, evidenziando la necessità di interventi strutturali nel settore abitativo.

Sempre più giovani europei faticano a trovare una casa accessibile, soprattutto nelle grandi città e mete turistiche . Questo limita autonomia, studio, lavoro e perfino la possibilità di costruire una famiglia . L’UE sta muovendo passi importanti in questa dir x.com

