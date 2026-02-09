La Casa Bianca ridisegna la mappa dell’export militare

La Casa Bianca ha firmato un nuovo ordine esecutivo che cambierà le regole per l’esportazione di armi all’estero. La decisione punta a controllare meglio le consegne di armamenti e a rafforzare le restrizioni sui paesi destinatari. Ora, le autorità statunitensi avranno più potere di decidere chi può ricevere le forniture militari e in che modo. La mossa potrebbe influenzare le relazioni internazionali e il mercato delle armi.

Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un nuovo ordine esecutivo che ridefinisce in modo significativo la politica di trasferimento di armamenti verso l’estero. L’obiettivo dichiarato è riallineare le esportazioni militari alle priorità strategiche e industriali di Washington, superando un approccio basato prevalentemente sulle richieste dei clienti internazionali. La scelta segna una discontinuità rispetto al passato e rafforza l’idea che il commercio di sistemi d’arma debba diventare uno strumento attivo di politica economica e di sicurezza nazionale. Vendite di armi guidate da strategia e industria. 🔗 Leggi su Formiche.net

Tra Meloni, Trump e la crisi dei diritti, Genova si presenta come un punto di osservazione importante per analizzare le sfide della democrazia contemporanea.

