La carbonara è italiana | sinistra smentita anche a tavola

La vera carbonara è italiana e non si discute. Le storie che volevano che fosse nata a Roma nel 1944, con ingredienti come uova in polvere e bacon portati dai soldati americani, sono sbagliate. La ricetta, infatti, ha radici più profonde e non si può ridurre a un’idea moderna o a una leggenda metropolitana.

Contrordine compagni: la carbonara è una ricetta italiana, anzi, italianissima. Le ricostruzioni che ne collocavano la "invenzione" nella Roma del 1944, a partire dalle razioni K dei soldati americani - uova in polvere e bacon - con la pasta italiana, sono giustappunto un'invenzione. A retrodatare gli spaghetti alla carbonara ben prima che gli statunitensi entrassero nella Capitale risalendo lo Stivale da Sud, ci ha pensato un olandese sconosciuto perfino in patria. Un certo Koos Stadhouders, lettore del quotidiano di Amsterdam Nrc, che spulciando chissà per qual motivo nell'archivio storico di un'altra testata, il De Koerier che si pubblicava nelle indie orientali olandesi, si è imbattuto in un articolo scritto sul numero del 23 agosto 1939, dalla corrispondente dalla Capitale italiana e intitolato «Persone e cose di Roma».

