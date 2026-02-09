La Boxe Gladiator continua a sfornare campioni | Anita Criscuolo convocata al camp azzurro

La Boxe Gladiator si conferma un vivaio di talenti. Anita Criscuolo è stata chiamata a unirsi al team azzurro, una nuova soddisfazione per la palestra che da tempo si distingue nel pugilato italiano. La convocazione arriva dopo le recenti vittorie e la crescita costante degli atleti allenati a Roma.

Ancora grandi soddisfazioni per la Boxe Gladiator, realtà sportiva che continua a distinguersi nel panorama pugilistico nazionale. Dopo gli straordinari risultati ottenuti da Serena Barbato, campionessa italiana e medaglia di bronzo europea, arriva un nuovo importante traguardo per la società: anche Anita Criscuolo è stata selezionata tra le atlete azzurre per il prestigioso camp di allenamento della Nazionale Italiana. La giovane pugile giuglianese prenderà parte al raduno insieme alle migliori atlete del panorama nazionale, vivendo un’esperienza di altissimo livello tecnico e sportivo. La convocazione rappresenta un riconoscimento significativo che premia il talento, la determinazione e il lavoro quotidiano svolto dall’atleta insieme allo staff della Boxe Gladiator. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Approfondimenti su Boxe Gladiator

Ultime notizie su Boxe Gladiator

