La Bartoccini si attacca alla matematica

La squadra di pallavolo femminile di Perugia fatica a trovare una via d’uscita dalla zona retrocessione. Dopo diverse partite, i risultati non arrivano e la salvezza sembra sempre più lontana. La matematica lascia qualche piccola speranza, ma per ora non ci sono segnali concreti che possano rassicurare i tifosi. La squadra deve affrontare ancora molte sfide, e il tempo per cambiare rotta si sta esaurendo.

La matematica lascia un briciolo di speranza ma onestamente difficile trovare chi possa scommettere sulla salvezza della Bartoccini Mc Restauri Perugia. Per chi è realista, il risultato di sabato sera ha decretato la retrocessione dalla serie A1 femminile. La quattordicesima sconfitta consecutiva delle magliette nere lascia tanta amarezza. Contro San Giovanni in Marignano le umbre hanno combattuto, ma hanno pagato la mancanza di sicurezze. A fine gara la libero Stefania Recchia ha commentato così: "C'è un po' di rammarico e tristezza, potevamo essere più incisive nei momenti importanti. Dovevamo sbagliare meno, ma ce la siamo comunque giocata in un momento non facile.

