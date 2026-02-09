La capolista Union Basket Prato centra la sesta vittoria di fila battendo 77-63 Sei Rose Rosignano alla palestra Toscanini. La squadra di casa controlla il match dall’inizio e mantiene il vantaggio senza rischiare troppo, consolidando così il primato in classifica.

Sesta vittoria consecutiva per la capolista Union Basket Prato, che alla palestra Toscanini fa valere il pronostico nel più classico dei testa-coda superando l’ultima della classe Sei Rose Rosignano con il punteggio di 77-63. Un successo mai realmente in discussione, che conferma il buon momento della squadra di coach Paoletti. I pratesi si presentano all’appuntamento privi di Falaschi, in panchina solo per onor di firma, ma con il rientro di Bellandi dopo alcune settimane di stop per infortunio. L’avvio di gara è però favorevole agli ospiti mentre la Union fatica a carburare, sbagliando sia dall’arco che nel pitturato (15-19 il primo parziale). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ Union è sempre in vetta. Vittoria contro Rosignano

