Kernel Hearts approda su console e annuncia una collaborazione con Fortnite

Kernel Hearts arriva su console. Il gioco, un action RPG roguelike, si prepara a conquistare anche i gamer su PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2, oltre a mantenere la versione su PC già disponibile su Steam. La notizia sorprende, soprattutto perché il team ha annunciato anche una collaborazione con Fortnite, aprendo nuove strade per il gioco.

L’action RPG roguelike Kernel Hearts è pronto ad ampliare il proprio pubblico con l’arrivo su PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2, affiancando la versione PC già annunciata su Steam. La conferma è arrivata dal publisher Whitethorn Games insieme allo studio di sviluppo Ephemera. Contestualmente è stata annunciata anche una demo giocabile su PC dal 31 marzo, oltre a una collaborazione ufficiale con Fortnite, che porterà contenuti ispirati all’universo di Kernel Hearts nel celebre battle royale. Kernel Hearts si presenta come un’esperienza intensa e stilisticamente marcata, capace di fondere action RPG, struttura roguelike e cooperativa multiplayer in un’ambientazione cupa e simbolica. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

