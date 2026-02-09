Kernel Hearts arriva su console. Il gioco, un action RPG roguelike, si prepara a conquistare anche i gamer su PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2, oltre a mantenere la versione su PC già disponibile su Steam. La notizia sorprende, soprattutto perché il team ha annunciato anche una collaborazione con Fortnite, aprendo nuove strade per il gioco.

L’action RPG roguelike Kernel Hearts è pronto ad ampliare il proprio pubblico con l’arrivo su PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2, affiancando la versione PC già annunciata su Steam. La conferma è arrivata dal publisher Whitethorn Games insieme allo studio di sviluppo Ephemera. Contestualmente è stata annunciata anche una demo giocabile su PC dal 31 marzo, oltre a una collaborazione ufficiale con Fortnite, che porterà contenuti ispirati all’universo di Kernel Hearts nel celebre battle royale. Kernel Hearts si presenta come un’esperienza intensa e stilisticamente marcata, capace di fondere action RPG, struttura roguelike e cooperativa multiplayer in un’ambientazione cupa e simbolica. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Kernel Hearts approda su console e annuncia una collaborazione con Fortnite

Approfondimenti su Kernel Hearts Fortnite

IO Interactive ha annunciato i requisiti minimi e consigliati per 007 First Light, il nuovo gioco di James Bond.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Kernel Hearts Fortnite

Kernel Hearts: Uscita su Console e Collaborazione con FortniteL’action RPG roguelike Kernel Hearts arriverà su PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2, affiancando la versione PC già annunciata su Steam. L’annuncio è stato confermato dal ... techgaming.it

RSI Cultura. . Auguri ai Peter Kernel che compiono 20 anni! Festeggiamenti e concerto al FOCE di Lugano, 21:00, venerdì 16 gennaio. Servizio di Neo, il programma culturale della RSI, in onda il sabato alle 19:20. Seguite il link nel primo commento per scopri facebook