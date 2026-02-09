kernel hearts approda su console e annuncia una collaborazione con fortnite

L’action RPG roguelike Kernel Hearts arriva anche su console, con l’obiettivo di raggiungere più giocatori. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2, affiancando la versione PC già annunciata su Steam. La casa sviluppatrice vuole così ampliare il suo pubblico e annuncia anche una collaborazione con Fortnite.

L’action RPG roguelike Kernel Hearts è pronto ad ampliare il proprio pubblico con l’arrivo su PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2, affiancando la versione PC già annunciata su Steam. La conferma è arrivata dal publisher Whitethorn Games insieme allo studio di sviluppo Ephemera. Contestualmente è stata annunciata anche una demo giocabile su PC dal 31 marzo, oltre a una collaborazione ufficiale con Fortnite, che porterà contenuti ispirati all’universo di Kernel Hearts nel celebre battle royale. Kernel Hearts si presenta come un’esperienza intensa e stilisticamente marcata, capace di fondere action RPG, struttura roguelike e cooperativa multiplayer in un’ambientazione cupa e simbolica. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

