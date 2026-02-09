Kernel Hearts approda su console e annuncia una collaborazione con Fortnite
L’action RPG roguelike Kernel Hearts arriva anche su console, con l’obiettivo di raggiungere più giocatori. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2, affiancando la versione PC già annunciata su Steam. La casa sviluppatrice vuole così ampliare il suo pubblico e annuncia anche una collaborazione con Fortnite.
L’action RPG roguelike Kernel Hearts è pronto ad ampliare il proprio pubblico con l’arrivo su PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2, affiancando la versione PC già annunciata su Steam. La conferma è arrivata dal publisher Whitethorn Games insieme allo studio di sviluppo Ephemera. Contestualmente è stata annunciata anche una demo giocabile su PC dal 31 marzo, oltre a una collaborazione ufficiale con Fortnite, che porterà contenuti ispirati all’universo di Kernel Hearts nel celebre battle royale. Kernel Hearts si presenta come un’esperienza intensa e stilisticamente marcata, capace di fondere action RPG, struttura roguelike e cooperativa multiplayer in un’ambientazione cupa e simbolica. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Approfondimenti su Kernel Hearts Console
Xbox è al lavoro su diversi modelli di console next gen, inclusa una console portatile?
La prossima generazione di Xbox potrebbe portare più di una novità nel mondo dei videogiochi.
Ultime notizie su Kernel Hearts Console
Argomenti discussi: Kernel Hearts approda su console e annuncia una collaborazione con Fortnite; Kernel Hearts approda su console e annuncia una collaborazione con Fortnite; Nurikabe in Nioh 3: guida completa per individuarli, capirli e superarli nel modo migliore.
Kernel Hearts approda su console e annuncia una collaborazione con FortniteL’action RPG roguelike Kernel Hearts è pronto ad ampliare il proprio pubblico con l’arrivo su PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2, affiancando ... gamerbrain.net
Kernel Hearts: Uscita su Console e Collaborazione con FortniteL’action RPG roguelike Kernel Hearts arriverà su PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2, affiancando la versione PC già annunciata su Steam. L’annuncio è stato confermato dal ... techgaming.it
RSI Cultura. . Auguri ai Peter Kernel che compiono 20 anni! Festeggiamenti e concerto al FOCE di Lugano, 21:00, venerdì 16 gennaio. Servizio di Neo, il programma culturale della RSI, in onda il sabato alle 19:20. Seguite il link nel primo commento per scopri - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.