Kalulu salva la Juve al 96? | rimonta folle contro la Lazio dallo 0-2 al 2-2

Nel finale, Kalulu segna il gol che permette alla Juventus di strappare un pareggio contro la Lazio all’ultimo secondo. La partita sembrava ormai persa, con i biancocelesti in vantaggio 2-0, ma i bianconeri non si sono arresi. In pochi minuti, hanno ribaltato la situazione e agguantato il pari con una rimonta che resterà negli occhi dei tifosi.

Il carattere della Juventus emerge nel momento più buio. All'Allianz Stadium, nel posticipo della 24ª giornata di Serie A, i bianconeri di Luciano Spalletti strappano un pareggio per 2-2 contro la Lazio di Maurizio Sarri proprio all'ultimo respiro. Una rimonta completata al sesto minuto di recupero grazie a un'incornata di Pierre Kalulu, che neutralizza il doppio vantaggio laziale firmato da Pedro e Isaksen. Se per la classifica è un punto che permette di blindare il quarto posto, per il morale juventino ha il sapore di un successo, arrivato dopo una partita giocata all'arrembaggio ma compromessa da due amnesie difensive punite cinicamente dai biancocelesti.

