Kalulu a DAZN | Oggi sono deluso e arrabbiato perchè abbiamo dato tanto anche dopo tre giorni così Dobbiamo essere più efficaci dentro l’area

Da juventusnews24.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kalulu si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la partita. Il difensore si è mostrato deluso e arrabbiato per il risultato, che ha lasciato i bianconeri con un pareggio per 2-2 contro la Lazio. Ha detto che la squadra ha dato tutto, anche dopo tre giorni intensi, ma ha ammesso che serve più efficacia nell’area avversaria. La gara si è giocata allo Stadium e ha mantenuto vivo il risultato fino all’ultimo minuto.

Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Juventus e Lazio, gara andata in scena stasera allo Stadium e terminata 2-2. Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Lazio 2-2. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO MIGLIORE IN CAMPO – « Oggi sono deluso perchè abbiamo dato tanto, anche dopo tre giorni così. Volevamo la vittoria ma così non è stato. Testa alla prossima » DOPO IL 2-0 – « Non era la reazione, eravamo così dall’inizio. Sono stati un po’ sfocati durante tutta la partita e quella è la cosa che ci fa più arrabbiare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

