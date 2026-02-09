Kalulu si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la partita. Il difensore si è mostrato deluso e arrabbiato per il risultato, che ha lasciato i bianconeri con un pareggio per 2-2 contro la Lazio. Ha detto che la squadra ha dato tutto, anche dopo tre giorni intensi, ma ha ammesso che serve più efficacia nell’area avversaria. La gara si è giocata allo Stadium e ha mantenuto vivo il risultato fino all’ultimo minuto.

Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Juventus e Lazio, gara andata in scena stasera allo Stadium e terminata 2-2. Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Lazio 2-2. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO MIGLIORE IN CAMPO – « Oggi sono deluso perchè abbiamo dato tanto, anche dopo tre giorni così. Volevamo la vittoria ma così non è stato. Testa alla prossima » DOPO IL 2-0 – « Non era la reazione, eravamo così dall’inizio. Sono stati un po’ sfocati durante tutta la partita e quella è la cosa che ci fa più arrabbiare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu a DAZN: «Oggi sono deluso e arrabbiato perchè abbiamo dato tanto, anche dopo tre giorni così. Dobbiamo essere più efficaci dentro l’area»

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha commentato su Dazn la vittoria fondamentale contro il Bologna, sottolineando l'importanza del risultato in uno scontro diretto.

