K-Sport ripreso sul più bello Passalacqua salva il Trodica

Questa mattina il match tra K-Sport e Trodica è stato interrotto bruscamente, lasciando tutti con il fiato sospeso. Passalacqua, in campo per il Trodica, ha evitato il peggio salvando il risultato, mentre il punteggio è rimasto fermo sul 2-2. La partita si è conclusa con il pubblico che si è diviso tra applausi e proteste, dopo un confronto acceso tra le due squadre. La situazione resta sotto osservazione, ma il campo ora è silenzioso e in attesa di sviluppi.

