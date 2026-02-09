K-Sport ripreso sul più bello Passalacqua salva il Trodica
Questa mattina il match tra K-Sport e Trodica è stato interrotto bruscamente, lasciando tutti con il fiato sospeso. Passalacqua, in campo per il Trodica, ha evitato il peggio salvando il risultato, mentre il punteggio è rimasto fermo sul 2-2. La partita si è conclusa con il pubblico che si è diviso tra applausi e proteste, dopo un confronto acceso tra le due squadre. La situazione resta sotto osservazione, ma il campo ora è silenzioso e in attesa di sviluppi.
2 K-SPORT 2: Febbo; Tardini, Ciaramitaro, Cantarini, Passalacqua, Panichelli (30’ st Emiliozzi), Gobbi (22’ st Vanzan), Tringali (22’ st Pitronaci), Romero Peralta (30’ st Bugaro), Costa Ferreira, Spagna. All.: Buratti. K-SPORT: Cerretani; Camilloni, Procacci, Mistura (30’ st Magnanelli), Nobili, Carta, Montagna (49’ st Romualdi), Torelli, Rivi, Buonavoglia (15’ st Fabbri), Sollaku (30’ st Peroni). All.: F. Vergoni. Arbitro: Manno di Torino Reti: 18’ Buonavoglia, 30’ rig. Costa Ferreira, 47’ pt rig. Carta, 45’ st Passalacqua. Note: Ammoniti Cantarini, Bugaro, Buonavoglia, Torelli. Recuperi 3’ pt, 9’ st. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
